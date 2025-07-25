В Белоруссии вскрыли канал поставок наркотиков из ЕС в Россию

Запрещенные вещества прятали в запасные шины большегрузов, зашивали в двери иномарок, газовые баллоны, выяснили в Следственном комитете республики

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Белорусские правоохранительные органы раскрыли канал поставок наркотиков из Евросоюза в Россию. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

По данным пресс-службы, сотрудниками ведомства при тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел и Государственным таможенными комитетом изъято более 1,5 тонны запрещенных веществ. В настоящее время удалось установить порядка 14 участников организованной группы в возрасте от 31 года до 56 лет. Следователи выяснили, что для перемещения наркотиков через границу использовались автомобили: запрещенные вещества прятали в запасные шины большегрузов, зашивали в двери иномарок, газовые баллоны.

Сотрудникам главного следственного управления удалось раскрыть схему иерархии в международной преступной организации. "Следователи кропотливо собирали информацию, анализируя цифровые следы, переписки, финансовые транзакции и другие данные, чтобы выявить ключевых "игроков" и связи между ними. Работа осложнялась использованием многообразных методов шифрования, применяемых в "наркобизнесе". Несмотря на это, удалось установить 47-летнего куратора. Во время задержания у него изъято более 674 кг психотропа", - говорится в сообщении. Белорусские следователи выяснили, что под руководством мужчины осуществлялись крупные поставки запрещенных веществ в Россию. По оперативной информации правоохранительных органов республики, российские коллеги изъяли из оборота более 84 кг психотропных веществ.

"Благодаря грамотным действиям следователей, в ходе расследования уголовного дела наложен арест на денежные средства, добытые преступным путем. Порядка $45 тыс. переведены на депозитный счет Следственного комитета", - проинформировали в пресс-службе. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Белоруссии и России продолжают установление всех участников преступной организации с целью полной ликвидации канала поставки психотропных веществ. "Тем временем первые приговоры по уголовному делу вступили в законную силу: фигуранты получили от 13 до 18 лет лишения свободы", - добавили в СК.