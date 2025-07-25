Глава МЧС призвал уделять особое внимание технике безопасности при проведении работ

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков проверил, как организованы поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове.

Как сообщает корреспондент ТАСС, министр побывал на месте ЧС, пообщался со спасателями и проконтролировал ход работ. Спасатели доложили ему, что на нижнем ярусе дома работают кинологические расчеты. При помощи альпинистского снаряжения на верхних этажах спасатели разбирают завалы. Каждые 20-30 минут объявляются "минуты тишины", чтобы по звукам из-под завалов можно было определить, есть ли там выжившие.

Работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет установлено, что людей внутри нет. "Здесь будет выставлено освещение. Работа будет круглосуточной. Спасатели работают посменно", - сказал министр. Он попросил уделять особое внимание технике безопасности при проведении поисково-спасательных работ.

В целом, отметил глава МЧС, приняты достаточные меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Министр поблагодарил спасателей за работу.