В управлении ФСБ России по региону сообщили, что фигуранта приговорили к 14 годам колонии строгого режима

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Житель Нижегородской области получил 14 лет в колонии строгого режима по делу о государственной измене и вербовке, сообщили в управлении ФСБ России по региону.

"Житель Нижегородской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что нижегородец во время переписки сформировал у жителя Твери 2001 года рождения негативное отношение к СВО и склонил его к вступлению в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию для совершения в ее интересах преступлений и последующего участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Жителю Твери назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.