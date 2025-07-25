В ГУ МЧС по региону сообщили, что распространение возгорания происходит в труднодоступной местности

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Площадь возгорания лесной подстилки и сухой растительности на территории Судакского лесничества, по уточненным данным, составляет 5 га. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

Ранее в МЧС сообщили, что предварительная площадь пожара составляет 3 га, существует угроза распространения огня в сторону села Краснокаменка. Для недопущения перехода огня привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России.

"Активное горение происходит на площади 5 га. Распространение пожара происходит в труднодоступной местности. К очагам пожарным приходится добираться на мотоциклах и квадроциклах, далее порядка 1 км преодолевать пешком по сыпучему грунту. Для тушения очагов применяют ранцевые огнетушители. Кроме того, вручную проводится распил деревьев и сухостоя, чтобы не дать огню распространиться", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что с воздуха два вертолета МЧС России с водосливным устройством совершили 12 сбросов воды общей массой 36 тонн.