МИД РФ вместе с Белоруссией и КНР оказывает помощь после крушения Ан-24

Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России вместе с дипмиссиями Белоруссии и КНР оказывает необходимую помощь после крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина - Белоруссии и КНР. Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь во взаимодействии с дипмиссиями указанных стран, а также структурами МЧС, Росавиации и властей Амурской области", - отметили в МИД РФ.