Мэр города Максим Пухов подчеркнул, что в районе удара не было никаких военных объектов

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 25 июля. /ТАСС/. Окна городской библиотеки повреждены из-за артиллерийского обстрела Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС мэр Максим Пухов.

"Снаряд прилетел на территорию между ДК "Современник" и нашим городским парком. Это начало парка, центр города. И от места этого прилета до детской библиотеки, которая находится в Доме культуры, буквально 80 м, до почтового отделения 150 м, до торгового центра чуть менее 200 м и 250 м до городской библиотеки и МФЦ. В том числе осколки прилетели и повредили оконные проемы в нашей городской библиотеке", - сказал Пухов.

Он подчеркнул, что никаких военных объектов в районе ударов ВСУ не было, только гражданские. "В очередной раз создается напряжение среди наших людей. Психологическое, эмоциональное состояние [населения] оставляет желать лучшего после всех этих инцидентов", - добавил мэр.

Ранее Пухов заявил, что Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу ВСУ. Первый удар пришелся по многоквартирному дому на ул. Курчатова, снаряд ВСУ пробил перекрытие, пострадала квартира на 9-м этаже. Второй - по центру города, в результате чего на месте умерли женщина 1969 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Кроме того, 25 июля беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на территорию автостоянки пожарной части рядом с Запорожской АЭС. Повреждены семь гражданских автомобилей, жертв и пострадавших нет. Разгоревшийся в результате взрыва ландшафтный пожар оперативно потушили сотрудники МЧС.