После взрыва в доме в Саратове к врачам обратились 15 человек

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что на горячую линию обратились 77 человек

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. К врачам обратились 15 человек после взрыва в многоквартирном доме в Саратове, им оказана амбулаторная помощь. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

"В круглосуточном режиме здесь также дежурят бригады скорой помощи. Ранее к врачам обратились 15 человек. Вся необходимая помощь им оказана амбулаторно", - написал он.

Он уточнил, что "продолжает работать горячая линия. На нее обратились 77 человек. Кроме того, 11 граждан обратились за помощью с размещением. Они направлены в гостиницу".