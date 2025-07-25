25 июля, 19:50,
обновлено 25 июля, 20:00
Взрыв газа в жилом доме в Саратове

После взрыва в доме в Саратове к врачам обратились 15 человек

Екатерина Петрова/ ТАСС
© Екатерина Петрова/ ТАСС
Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что на горячую линию обратились 77 человек

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. К врачам обратились 15 человек после взрыва в многоквартирном доме в Саратове, им оказана амбулаторная помощь. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

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"В круглосуточном режиме здесь также дежурят бригады скорой помощи. Ранее к врачам обратились 15 человек. Вся необходимая помощь им оказана амбулаторно", - написал он.

Он уточнил, что "продолжает работать горячая линия. На нее обратились 77 человек. Кроме того, 11 граждан обратились за помощью с размещением. Они направлены в гостиницу". 

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РоссияСаратовская областьБусаргин, Роман Викторович