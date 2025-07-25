В Дагестане ищут ребенка после падения автомобиля в реку из-за ДТП

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что в аварии с тремя машинами пострадали четыре человека

МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали после столкновения трех автомобилей и падения одной из машин в реку Аварское Койсу в Дагестане. Спасатели ищут ребенка, находившегося в упавшем автомобиле, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"По предварительным данным, 25 июля примерно в 12:55 на автодороге Гунибское шоссе - Вятляшевский перевал вблизи села Албания Тляратинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате столкновения автомашина Lada упала в реку Аварское Койсу. В настоящее время ведутся поиски несовершеннолетнего пассажира данной автомашины 2015 года рождения", - говорится в сообщении.

В Шамильскую центральную районную больницу доставлены четыре человека, в том числе несовершеннолетняя. Организована проверка прокуратурой республики.