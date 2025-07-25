Бывшего главу Тамбовской области арестовали по делу о взятке

Размер взятки составил 84 млн рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Суд арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении взятки в размере 84 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суде Москвы.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что бывшему главе региона предъявлено обвинение ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии СК Егоров получил взятку в размере 84 млн рублей от бывшего руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова за содействие в его устройстве на госслужбу и общее покровительство.

Ранее следственный комитет требовал арестовать Егорова. Об этом ТАСС сообщали в Басманном суде Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство.

В новость внесены изменения (20:38 мск) - добавлена информация о заключении под стражу.