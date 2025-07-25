В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что Григорий Кунис будет находиться под стражей до 15 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Суд в Петербурге заключил под стражу местного предпринимателя, сооснователя и управляющего сервиса доставки продуктов iGooods Григория Куниса по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Куниса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации). Срок меры - 15 сентября", - говорится в сообщении.

Задержали Куниса накануне, обвинение ему еще не предъявлено. Сам он просил суд о домашнем аресте.

Следствие полагает, что не позднее 5 февраля 2022 года фигурант, осознавая, что ФБК ликвидирован в связи с осуществлением экстремистской деятельности, перешел по онлайн-ссылке для перечисления данной организации денежных средств, и перевел в ее адрес 3,5 тыс. рублей.

Кунис известен как экс-издатель газеты "Мой район" (с 2003 по 2014 год), а также сооснователь и управляющий сервиса iGooods (существует с 2015 года и занимается доставкой продуктов из магазинов "Лента", "Ашан", Metro, "ВкусВилл" и других). Кроме того, ранее Кунис выступал координатором общественного движения "Бессмертный полк" в Петербурге.