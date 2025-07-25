По делу бывшего главы Тамбовской области арестовали посредников в даче взятки

В пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили, что под стражу заключили Александра Соломатина и Сергея Аганова

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал посредников в даче взятки бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Соломатина Александра Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток", - говорится в сообщении.

Также арестован второй посредник дачи взятки Сергей Аганов.