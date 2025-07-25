Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Его объявили на всей территории области

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Саратовские власти объявили 26 июля днем траура после взрыва в многоквартирном доме.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля", - написал он.

Губернатор добавил, что в субботу на всей территории региона будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований. "Всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия", - уточнил он.

Бусаргин выразил соболезнования семьям погибших. "Вся область скорбит вместе с вами", - подчеркнул он.