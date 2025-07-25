В Краснодаре ликвидировали возгорание мусора рядом с домами

По данным ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составила 900 кв. м

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировал возгорание стерни и мусора на площади 900 кв. м в Краснодаре вблизи с жилым комплексом на улице Краеведа Соловьева, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

Ранее в 16:25 была объявлена локализация пожара. К тушению привлекалось от МЧС России 3 человека личного состава и 15 единиц техники.

"В 19:49 мск - полная ликвидация", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности пятого класса, что входит в категорию опасных явлений. Также в регионе ограничено пребывание в лесах до 30 июля.