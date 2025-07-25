Среди них двое детей

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении легковых автомобилей на 63-м км автодороги Петрозаводск - Суоярви в Пряжинском районе. Двоих детей госпитализировали, сообщили в Telegram-канале госкомитета Карелии по безопасности.

"В 18:53 мск по системе 112 поступило сообщение о попутном столкновении двух легковых автомобилей на автодороге Петрозаводск - Суоярви в Пряжинском районе между п. Эссойла и д. Алекка. Пострадавших четверо <...>. Двое детей госпитализированы в ДРБ г. Петрозаводска", - сказано в сообщении.

В госкомитете добавили, что взрослые от госпитализации отказались.