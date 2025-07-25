Военный представитель движения Яхья Сариа сообщил, что все операции достигли целей

ДОХА, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", совершили удары по четырем целям в Израиле с использованием ракеты и трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Ракетные войска провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали чувствительную цель сионистского противника в оккупированном районе Беэр-Шева с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", - сказал Сариа в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah. По его словам, повстанцы также атаковали "важные цели" в израильских городах Эйлат, Ашкелон и Хадера с помощью трех беспилотников. Все операции, согласно утверждению Сарии, "достигли своих целей".

25 июля вечером Армия обороны Израиля сообщила, что военные перехватили одну ракеты, запущенную из Йемена. В ряде районов Израиля были активированы сирены воздушной тревоги. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства, включая аэропорт Бен-Гурион.