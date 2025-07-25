В материалах дела говорится, что нет достаточных данных, подтверждающих причастность Андрея Захарова к преступлению

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Бенефициар иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" и "Saga Handels GmbH" Андрей Захаров, арестованный заочно по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц", не признает вину. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

"Представленные материалы не содержат достаточных данных, подтверждающих причастность Захарова к инкриминируемому ему деянию", — говорится в документах.

Захаров объявлен в международный розыск.