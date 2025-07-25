МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Срок следствия по делу фигурантов бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», продлен до 30 сентября. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз первым заместителем председателя СК России до 114 месяцев, то есть до 30 сентября 2025 года», — говорится в документах.