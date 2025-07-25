Причины происшествия пока не установлены

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли в результате падения автобуса с обрыва в провинции Хунин в Перу, расположенной в центре страны. Об этом сообщила радиостанция RPP.

"В результате этого ДТП с участием автобуса компании Molina погибли 15 человек, вместе с полицией мы пытаемся установить их личности. В больницу были доставлены 27 пациентов", - приводит радиостанция слова главы медицинской службы города Тарма Альдо Тинео.

Причины происшествия пока не установлены. Автобус, в котором находились 66 пассажиров, следовал из Лимы в город Ла-Мерсед.