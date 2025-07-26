Воздушная тревога звучит в семи областях Украины

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Взрывы снова прозвучали в Харькове на северо-востоке Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Уточняется, что несколько взрывов произошли в Киевском районе города. Ранее украинские СМИ семь раз сообщали о взрывах в Харькове.

В настоящее время в Харьковской области работает воздушная тревога. В красной зоне продолжают находиться Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области. Сирены перестали звучать в Киеве, а также в Киевской, Николаевской и Одесской областях.