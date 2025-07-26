В ликвидации огня участвуют 150 человек и 30 единиц техники

УЛАН-УДЭ, 26 июля. /ТАСС/. Четыре лесных пожара тушат на территории Бурятии, площадь, пройденная огнем, превышает 1,2 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского агентства лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки в республике новые лесные пожары не зарегистрированы. На утро 26 июля продолжаются работы по тушению четырех возгораний в Кижингинском районе, там действует режим ЧС муниципального значения. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1 275 га", - говорится в сообщении.

На кромках работают 150 человек, задействованы 30 единиц специализированной техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим.