В регионе проводят проверку по факту ЧП

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту наезда на амурского тигра в Приморье. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

"Установлено, что в дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение об обнаружении сбитого дикого животного на трассе. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. По данному факту организована проверка, в рамках которой будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством, добавили в УМВД.

Накануне в социальных сетях распространилось видео с телом сбитого животного.