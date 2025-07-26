Более 70 камбоджийцев получили ранения, сообщила газета Khmer Times

ХАНОЙ, 26 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 13 камбоджийцев погибли и более 70 получили ранения в результате атаки армии Таиланда на приграничную провинцию Поусат. Об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на данные министерства национальной обороны Камбоджи.

Выступая на пресс-конференции в Пномпене, пресс-секретарь министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат заявила, что 13 камбоджийских граждан, из которых пять военнослужащих королевских вооруженных сил Камбоджи и восемь гражданских лиц, были убиты в результате атаки тайских вооруженных сил 26 июля рано утром в провинции Поусат. Она также отметила, что 21 солдат камбоджийской армии и по меньшей мере 50 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в ходе штурма, сопровождавшегося массированным артиллерийским огнем со стороны Таиланда.

По словам Мали Сочхеат, в ответ на продолжающуюся третий день эскалацию боевых действий на границе между Камбоджей и Таиландом камбоджийские власти эвакуировали 35 829 мирных жителей из районов повышенного риска в провинциях Прэахвихеар, Оддар-Миенчей и Поусат.

Министерство национальной обороны Камбоджи также обвинило тайских военных в нарушении международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, в совершении неизбирательных нападений на гражданское население, бомбардировках деревень и священных мест и в использовании запрещенных кассетных боеприпасов.