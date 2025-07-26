В автомобиле были 3 автомата Калашникова, 1 пистолет Макарова и не менее 1 381 патрона

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске получили оружие для этой акции от своих сообщников из Дагестана, которые привезли его с Северного Кавказа на машине, оборудованной специальным тайником. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Реализуя совместный преступный умысел, по указанию Солиева Умеджона, Исмоилов Зубайдулло и Гадоев Шахромджон оборудовав тайник в автомобиле Mitsubishi, поместили туда огнестрельное оружие и боеприпасы, после чего Гадоев направился на указанном автомобиле в Москву. Фаридуни Шамсидин и Мирзоев Далержон подобрали участок местности в лесном массиве на территории московского региона для передачи перевезенного Гадоевым оружия", - говорится в материалах дела.

В них отмечается, что 21 марта 2021 года один из исполнителей атаки на "Крокус" Фаридуни приехал в указанное Гадоевым место, которое находилось на Дмитровском шоссе в 15 км от МКАД и забрал у него 3 автомата Калашникова, 1 пистолет Макарова и не менее 1 381 патрона. Злоумышленник погрузил оружие и боеприпасы в свой автомобиль Renault и отвез на съемную квартиру в деревню Путилково в Красногорске для хранения и последующего применения в ходе теракта.

Теракт в "Крокус" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники нападавших на концертный зал, в том числе Солиев, Исмоилов и Гадоев. Их задержали в Каспийске.