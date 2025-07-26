В хуторе Чукаринский Шолоховского района жилые дома получили повреждения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. В хуторе Чукаринский Шолоховского района нарушено энергоснабжение, есть повреждения жилых домов, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Ночью в Ростовской области атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая. В одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, повреждения получили хозяйственные постройки. По оперативным данным, люди не пострадали", - написал он в Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что информация уточняется.