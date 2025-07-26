Бизнес-тренера объявили в международный розыск

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заочно арестованная по обвинению в уклонении от уплаты налогов бизнес-тренер Инна Тлиашинова скрылась от правоохранительных органов в ОАЭ. Соответствующая информация отражена в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что обвиняемая вылетела из Москвы в Объединенные Арабские Эмираты рейсом FZ-966. Сведений о ее возвращении не имеется", - отмечается в документе.

6 июня Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бизнес-тренера Инну Тлиашинову, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов. Тлиашинова объявлена в международный розыск.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год предприниматель уклонилась от уплаты налогов и сборов. Ранее сообщалось, что общая сумма задолженности с учетом штрафных санкций составила 431 млн рублей.