Площадь возгорания составила 5 га

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание лесной подстилки и сухой травы на территории Судакского лесничества на площади 5 га, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Республике Крым.

"В 07:00 мск лесной пожар в городском округе Судак локализован на площади 5 га. Увеличения площади пожара за ночь не допущено", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что существовала угроза распространения огня в сторону села Краснокаменка. Для недопущения перехода огня были привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России, распространение огня на село не допущено.