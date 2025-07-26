В Пензенской области из-за БПЛА временно ограничили интернет

Жителей призвали соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ограничение на использование интернета действует в Пензенской области из-за попытки атаки БПЛА. Об этом губернатор Олег Мельниченко сообщил в Telegram-канале, напомнив, что не стоит выкладывать фото и видео во избежание распространения информации противникам.

"Уважаемые земляки! Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника. <...> Жертв и разрушений нет. <...> Работают службы экстренного реагирования. В целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника. Еще раз напоминаю о том, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео <...>, чтобы не стать помощником врага", - говорится в сообщении.

Мельниченко рекомендует сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.