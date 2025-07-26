Один шестилетний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с термическими ожогами 60% тела, сообщили в Минздраве Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Четыре человека, трое из которых несовершеннолетние, погибли при пожаре в садовом товариществе в поселке Горный Щит под Екатеринбургом минувшей ночью. Восемь человек, включая шестерых детей, пострадали. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

"В результате пожара, произошедшего в 02:58 [в поселке Горный Щит, садовом некоммерческом товариществе "Рассвет 1"], пострадали 8 человек (2 взрослых и 6 детей). 4 человека погибли на месте происшествия (1 взрослый и 3 детей в возрасте 3, 6 и 17 лет)", - говорится в сообщении.

Один шестилетний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с термическими ожогами 60% тела, двоим детям назначено амбулаторное лечение, сообщили также в Минздраве. Еще одна женщина госпитализирована с переломами ребер и подозрением на перелом позвоночника.

В ГУ МЧС России по Свердловской области уточнили ТАСС, что открытое горение было ликвидировано на площади 48 кв. метров. "Благодаря профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние строения. <…> По предварительным данным, причиной трагедии стал аварийный режим работы электропроводки. На месте происшествия работают психологи МЧС России", - пояснили в ведомстве.