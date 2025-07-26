Пострадавших нет, отметил губернатор региона Александр Богомаз

БРЯНСК, 26 июля. /ТАСС/. Фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата упали на нежилое здание и многоквартирный дом в Брянске, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы прошедшей ночью совершили очередную атаку с помощью БПЛА по территории нашего региона. При отражении одной из воздушных атак обломки сбитого беспилотника упали на нежилое здание и многоквартирный жилой дом в Советском районе города Брянска", - написал он.

При обследовании мест падения обломков разрушений не выявлено. "Пострадавших нет", - отметил губернатор.