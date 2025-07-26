На месте организован полевой лагерь, развернут узел связи, сообщает МЧС России

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июля. /ТАСС/. Оперативный штаб МЧС России продолжает работу на месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области, всего на месте происшествия привлечены почти 290 человек и около 40 единиц техники. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"Оперативный штаб МЧС России продолжает работу на месте авиакатастрофы. В Амурской области круглосуточно сотрудники ведомства оказывают помощь следственным органам в проведении поисковых и оперативно-следственных мероприятий. На месте организован полевой лагерь, развернут узел связи. Всего на месте происшествия работают 133 специалиста и 18 единиц техники, привлечены 287 человек и 38 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Денис Вайда в видеообращении, сил и средств достаточно. "Работы будут продолжены до завершения ликвидации чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Психологи МЧС России и РСЧС оказывают экстренную психологическую помощь. Продолжают работу телефоны горячей линии Центра экстренной психологической помощи МЧС России и ГУ МЧС. На них уже поступило более 270 обращений.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. Фрагменты разбившегося самолета разбросаны на площади 1 га, сообщили в оперативных службах. Найденные бортовые самописцы, предварительно, пригодны для расшифровки. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело.