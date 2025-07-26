В Эквадоре лодка с туристами затонула во время наблюдения за китами

Всех людей спасли местные рыбаки

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июля. /ТАСС/. Лодка с туристами затонула у берегов Эквадора во время наблюдения за китами. Как сообщил телеканал Ecuavisa, все люди были спасены.

Один из китов выпрыгнул из воды неподалеку от лодки, в результате чего она перевернулась и пошла ко дну. Туристов спасли местные рыбаки, увидевшие происшествие.

Инцидент произошел в городе Салинас. Сезон наблюдения за горбатыми китами там продолжается с июня по октябрь. Местные власти анализируют возможность ужесточения требований к подобным экскурсиям.