Планируется, что разборка завалов займет сегодняшний день и ночь с субботы на воскресенье, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Спасатели разобрали половину завалов, образовавшихся после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове. Под завалами все еще могут оставаться люди, рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин телеканалу "Звезда".

"На сегодняшний момент спасательными службами произведено 50% разборки завалов. Под завалами могут оставаться люди - работы ведутся из расчета того, что там могут находиться живые люди, поэтому ведутся очень аккуратно. Мы планируем, что разборка завалов займет сегодняшний день и ночь с субботы на воскресенье", - сказал он.