На месте работают экстренные службы, идет устранение последствий, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Атака беспилотных летательных аппаратов отражена на Ставрополье. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. Был небольшой пожар, он ликвидирован. Работают экстренные службы, идет устранение последствий", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и погибших нет.

"Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме. Для того, чтобы защититься от атаки, временно был ограничен мобильный интернет", - добавил Владимиров.