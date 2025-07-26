Они также незадолго до нападения на концертный зал скачали в интернете специальные обучающие видеоролики и с их помощью самостоятельно изготовили из ткани разгрузочные жилеты для хранения боеприпасов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Четверо исполнителей террористического акта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" приобрели накануне этого преступления четыре новых сматфона и кухонные ножи для своей преступной акции. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Так, 21.03.2024, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом "Сайфулло" о максимальной конспирации преступной деятельности, Фаридуни Ш., Рачабализода С. М., Мирзоев Д. Б. и Файзов М. З. уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны. При этом неустановленное лицо "Сайфулло" поручил им приобрести новые мобильные телефоны, а также ножи с целью их использования в качестве оружия при совершения террористического акта. В тот же день, Фаридуни по указанию неустановленного лица "Сайфулло" приобрел в магазине О'кей, расположенном в торговом центре по адресу: Московская область, г. Красногорск, четыре мобильных телефона и четыре ножа бытового назначения", - отмечается в материалах дела.

Из них также следует, что исполнители теракта незадолго до нападения на концертный зал скачали в интернете специальные обучающие видеоролики и с их помощью самостоятельно изготовили из ткани разгрузочные жилеты для хранения боеприпасов. Эти жилеты террористы использовали в ходе атаки на "Крокус сити холл".

Теракт в "Крокус" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники нападавших на концертный зал.