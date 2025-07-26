Спасатели работают очень аккуратно, поскольку под завалами могут находиться живые люди, сообщили в пресс-службе региона

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Погибшими в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове остаются шесть человек, рассказали ТАСС в пресс-службе главы Саратовской области Романа Бусаргина.

Информацию о том, что спасатели достали из-под завалов еще одного погибшего, ночью опубликовал Telegram-канал Shot.

"Продолжается разбор завалов, шесть человек - погибшие", - сказали в пресс-службе.

Бусаргин ранее рассказал телеканалу "Звезда", что спасатели провели половину работ по разбору завалов на месте ЧП в Саратове, работы продолжатся всю субботу и ночь с субботы на воскресение. При этом спасатели работают очень аккуратно, поскольку под завалами могут находиться живые люди.

"Разбор завалов на месте происшествия в Саратове продолжается, работают все экстренные службы. Спасатели МЧС России в круглосуточном режиме вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, вывозят строительный мусор на специально оборудованную площадку", - добавили в МЧС по региону.