Они объявляются для того, чтобы спасатели могли услышать под завалами возможных пострадавших, сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по региону Евгений Постнов

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Минуты тишины проводятся специалистами в Саратове при разборе завалов в многоквартирном доме, где произошел взрыв, чтобы услышать возможных пострадавших. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по региону Евгений Постнов.

"На месте чрезвычайной ситуации работают кинологи. Объявляются минуты тишины для того, чтобы мы могли понимать, есть ли еще люди под завалами", - сказал Постнов, видеообращение которого опубликовано в Telegram-канале МЧС РФ.

По его словам, на месте ЧП специалисты находились всю ночь. Сейчас они работают с наружной стороны. Привлекается тяжелая техника: автокраны, самосвалы. Строительный мусор вывозится на специально оборудованную площадку, где работают следователи. "Сил и средств на месте достаточно, работают в штатном режиме", - добавил Постнов.

25 июля произошел взрыв газа в подъезде многоэтажного дома № 2 на улице Блинова в Саратове. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок. Спасатели вывели пять человек из подъезда, никто из них не пострадал. В оперативных службах при этом не исключили повторного обрушения частично разрушенного жилого дома. По последним уточненным данным, пострадали 10 человек, они получают амбулаторное лечение.