По Белгородской области за сутки ВСУ выпустили более 80 беспилотников

По поселку Октябрьский, селам Никольское, Стрелецкое и Черемошное совершены атаки пяти беспилотников, один из которых сбит, в селе Никольское поврежден частный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с применением более 80 беспилотников и порядка 60 боеприпасов за прошедшие сутки. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Никольское, Стрелецкое и Черемошное совершены атаки пяти беспилотников, один из которых сбит. В селе Никольское поврежден частный дом", - написал губернатор.

В Борисовском районе по одному беспилотнику атаковали села Байцуры и Грузское. В селе Грузское вследствие удара дрона по автомобилю ранен мирный житель. "Мужчина продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено", - проинформировал губернатор, добавив, что в селе Байцуры повреждены три частных дома.

Валуйский округ подвергся атакам 25 беспилотников, в поселке Уразово в результате атаки дрона на гараж ранен мужчина. По Грайворонскому округу выпущено 12 боеприпасов и нанесены удары 15 беспилотников. "В Красногвардейском районе после подворового обхода в результате падения обломков сбитых беспилотников 24 июля в хуторе Ендовицкий выявлены повреждения 13 частных домов, 2 социальных объектов и 4 транспортных средств", - сообщил губернатор.

По Краснояружскому району было выпущено 49 боеприпасов и 15 беспилотников, информация о последствиях уточняется. В Новооскольском муниципальном округе хутор Мирошники атакован беспилотником самолетного типа - повреждены забор домовладения и легковой автомобиль.

Ракитянский район подвергся атакам пяти беспилотников. По Шебекинскому округу выпущено 2 боеприпаса и 24 беспилотника. "В селе Коровино поврежден грузовой автомобиль, в селе Белянка - линия электропередачи, в селе Новая Таволжанка огнем уничтожен легковой автомобиль", - проинформировал губернатор.