Родственникам погибших при крушении Ан-24 снимают номера в гостиницах в Тынде

В пункте временного размещения в Тынде их нет, сообщила начальник ПВР, директор спортивной школы №2 Елена Алексеенко

ТЫНДА /Амурская область/, 26 июля. /ТАСС/. Номера в гостиницах забронированы для родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, в пункте временного размещения (ПВР) в Тынде их нет. Об этом сообщила ТАСС начальник ПВР, директор спортивной школы №2 Елена Алексеенко.

"На базе нашей школы организован пункт временного размещения, который может вместить в себя 70 человек. На настоящий момент здесь находится 25 [человек], это сотрудники МЧС. Кроме них, постоянно никто не проживает. Родственники пострадавших здесь проживать не будут, для них забронированы гостиницы", - сказала Алексеенко.

Она уточнила, что условия пребывания в ПВР достаточно комфортные. Есть душ, туалет, стиральная машинка, также организован пункт питания. Еду здесь предоставляют всем специалистам, задействованным в спасательной операции - сотрудникам следственного отдела, пожарным и другим. Члены семей погибших также могут здесь питаться. Кроме того, для них работают психолог и медицинская сестра.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. Фрагменты разбившегося самолета разбросаны на площади 1 га, сообщили в оперативных службах. Найденные бортовые самописцы, предварительно, пригодны для расшифровки. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело.