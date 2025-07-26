Двое из них, сотрудники центральной районной больницы, сообщил областной уполномоченный по правам человека Сергей Георгиев

ГЕНИЧЕСК, 26 июля. /ТАСС/. Три мирных жителя получили ранения в результате атак БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины в Херсонской области за сутки. Об этом сообщил областной уполномоченный по правам человека Сергей Георгиев.

"В результате удара БПЛА за минувшие сутки пострадали трое местных жителей Алешек, двое из которых - сотрудники центральной районной больницы", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам уполномоченного, две пострадавшие сотрудницы больницы во время атаки БПЛА находились вне помещения, мужчина получил травмы, когда дрон разорвался возле его двора.

"Киевский режим продолжает терроризировать мирное население Алешек. <...> Удар по мирным жителям и персоналу больницы - военное преступление. Мы делаем все необходимое для оказания помощи пострадавшим и поддержки медучреждения", - отметил Георгиев.