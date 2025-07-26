Еще один взрослый и трое детей пострадали в результате э\того происшествия, сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели при пожаре в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) под Екатеринбургом четырех человек, среди которых трое детей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Ранее ТАСС сообщал, что пожар произошел в СНТ "Рассвет 1" в поселке Горный Щит вблизи Екатеринбурга в ночь на 26 июля, предварительно, причиной трагедии стал аварийный режим работы электропроводки. Четыре человека, включая троих несовершеннолетних, погибли, еще один взрослый и трое детей пострадали.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего по данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). <…> На место происшествия направлена усиленная следственная группа в составе следователей и криминалистов Следственного комитета", - приводятся в сообщении слова старшего помощника руководителя управления Александра Шульги.

Коттедж, в котором произошел пожар, был приобретен несколько дней назад, электропроводку в момент сделки могли не проверить, прокомментировал происшествие начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. "Представители МВД установили, что отравились едким угарным дымом и погибли трехмесячная дочь и шестилетний сын хозяйки жилища, а сама она сейчас находится в реанимации, равно как и шестилетний сын ее подруги, у которого 60% ожогов тела. Также на пожаре погиб 17-летний подросток из Екатеринбурга. Четвертой погибшей оказалась жительница деревни Малобрусянское", - сказал Горелых, отметив, что компания алкоголь не употребляла.