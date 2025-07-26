У одного ребенка от похитил 1 тыс рублей, у другого телефон, сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Московской области

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в грабеже с применением насилия, совершенном в отношении двоих несовершеннолетних, задержан в Дмитрове. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Московской области.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержан иностранный гражданин, подозреваемый в грабеже с применением насилия, совершенном в отношении двоих мальчиков 12 и 13 лет (п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 23 июля подозреваемый, находясь на пристани в городе Дмитрове, нанес незнакомому ему мальчику удары рукой по лицу, после чего похитил 1 тыс. рублей. Затем аналогичное насилие он применил к еще одному несовершеннолетнему, похитив у него мобильный телефон.

В настоящее время проводятся допросы и иные следственные действия.