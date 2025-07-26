Тело погибшей женщины обнаружили в ходе разбора завалов, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в ходе разбора завалов в многоквартирном жилом доме в Саратове после взрыва газа. Об этом ТАСС сообщили в МЧС РФ.

"В ходе разбора завалов спасателями обнаружено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число погибших составляет 7 человек, в том числе 1 ребенок", - сказали в министерстве.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что было обнаружено тело женщины.

25 июля произошел взрыв газа в подъезде многоэтажного дома № 2 на улице Блинова в Саратове. Сейчас там продолжается разбор завалов. Специалисты МЧС России и областной службы спасения работали всю ночь. На месте задействованы более 400 человек. По информации губернатора Романа Бусаргина, аварийно-спасательные работы будут продолжаться минимум до утра 27 июля.