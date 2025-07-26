Кристина Высоцкая отметила, что не разглашала медицинской тайны

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Адвокат хирурга Екатерины Лонской Кристина Высоцкая опровергла информацию о том, что она лишена профессионального статуса из-за разглашения медицинской тайны. Об этом сказано в заявлении юриста, поступившем в агентство ТАСС.

"Адвокат Высоцкая Кристина Владимировна является действующим адвокатом адвокатской палаты города Москвы, что подтверждается сведениями, размещенными на сайте адвокатской палаты города Москвы", - сказано в документе. Там также отмечается, что глава ее адвокатской конторы тоже не лишена статуса. Кроме этого, в тексте своего заявления Высоцкая подчеркнула, что не разглашала медицинской тайны.

Ранее источник ТАСС заявил, что Высоцкую и главу ее адвокатской конторы лишили статуса за то, что она опубликовала у себя в социальных сетях медицинские данные потерпевшей Инны Бороды.

Ранее мировой суд приговорил Лонскую к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Суд также запретил ей заниматься профессиональной деятельностью в течение 2,5 года и обязал выплатить потерпевшей компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

Как установлено судом, Лонская проводила операцию по блефаропластике в клинике эстетической медицины "Клазко". В результате хирургического вмешательства супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды Инна потеряла зрение на оба глаза. Позднее после лечения в Италии ей удалось частично восстановить зрение одного глаза.