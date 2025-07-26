По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети, сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ

КЕМЕРОВО, 26 июля. /ТАСС/. Пожар в городе Белово в Кузбассе стал причиной гибели четырех человек, включая двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"В ночь на 26 июля 2025 года поступило сообщение о том, что при тушении пожара в доме по улице Волкова в городе Белово обнаружены тела мужчины и женщины, а также двоих малолетних детей - шести и десяти лет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.