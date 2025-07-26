Еще трое участников аварии с травмами различной степени тяжести госпитализированы, сообщили в УМВД России по Еврейской автономной области

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ДТП произошло на трассе "Амур" с участием двух машин, два человека погибли, еще трое госпитализированы, сообщается в Telegram-канале УМВД России по Еврейской автономной области (ЕАО).

"Сегодня на 2093-м км федеральной автодороги "Амур" в районе поселка Приамурский произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь в направлении Хабаровска, выехал на полосу встречного движения, нарушив правила дорожной разметки. В результате столкновения с автомобилем Toyota Aqua от полученных травм водитель и несовершеннолетний пассажир Тоyota Corolla погибли на месте", - говорится в сообщении.

Трое пассажиров автомобиля Toyota Aqua с травмами различной степени тяжести госпитализированы. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД регулируют движение на участке аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.