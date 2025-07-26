Сирены начали работать в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и десяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Кроме столицы, сирены заработали в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Позже сообщили о распространении тревоги еще на пять областей. В красную зону вошли Винницкая, Волынская, Житомирская, Ровенская и Хмельницкая области.

По данным официального ресурса для оповещения населения, позже тревогу отменили. Помимо столицы, сирены перестали работать в Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

В красной зоне остается лишь часть Днепропетровской области.

В новость внесны изменения (12:48 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.