Аферисты представились ей сотрудниками сервисной службы по замену домофонов, сообщили в столичной прокуратуре

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 63,7 млн рублей лишилась пенсионерка в Москве после общения с мошенниками по схеме "замена ключей от домофона". Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей", - рассказали в надзорном ведомстве.

Следом женщине позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности, и чтобы сохранить сбережения нужно следовать указаниям по телефону.

"За 5 дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам 200 тыс. долларов, 20 тыс. евро, 4 млн руб., 5 кг золота в виде 20 золотых слитков весом по 250 г каждый, на общую сумму более 63,7 млн рублей", - рассказали в прокуратуре.