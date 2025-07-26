Пожилая пара пыталась написать заявление в связи с принудительной мобилизацией их сына с диагнозом ДЦП, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полиции избили в Харькове 80-летних родителей мобилизованного с диагнозом "детский церебральный паралич" (ДЦП). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Местные жители рассказали нам в боте обратной связи, что полицейские из Киевского отдела Харькова вместе с "людоловами" из ТЦК избили пожилую пару (80+), которая попыталась найти справедливость и написать заявление в связи с принудительной мобилизацией их сына, получившего еще при рождении диагноз ДЦП. Мы традиционно проверили данную информацию как через пророссийских активистов Харькова, так и за деньги у самих продажных полицейских. Сведения подтвердились", - сказал он.

Собеседник агентства призвал украинцев передавать через бот в Telegram "Сохрани себе жизнь" координаты постов ТЦК и полицейских, занимающихся мобилизацией, информацию о местах компактного проживания украинских военнослужащих, стоянках техник, предприятиях по сбору БПЛА, любые объекты, связанные с киевским режимом и требующие огневого поражения. Он добавил, что по переданным силовикам жителями Украины координатам по зданию полиции был нанесен удар российскими операторами БПЛА группировки "Север".