Сотрудники ТЦК уже направили жалобы в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Группа жителей Полтавской области помешала сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) доставить в учебный центр группу мобилизованных. Об этом сообщил областной военкомат на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Группа людей в штатском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором к учебному центру направлялись мобилизованные мужчины, - говорится в тексте. - В результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные скрылись в неизвестном направлении". Военкомы уже направили жалобы в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации и выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.