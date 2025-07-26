У него непроникающее осколочное ранение живота и осколочные ранения правой стопы, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн

КУРСК, 26 июля. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение в результате удара украинского дрона в Беловском районе Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"24 июля украинский дрон атаковал Беловский район. Под удар попал 52-летний мужчина, который не сразу обратился за медицинской помощью", - проинформировал врио губернатора.

По словам Хинштейна, у мужчины непроникающее осколочное ранение живота и осколочные ранения правой стопы. "В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления", - добавил Хинштейн.